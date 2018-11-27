Первые таблички с QR-кодами появились возле достопримечательностей Пскова

В Пскове появились первые информационные таблички с QR-кодами возле достопримечательностей города - у ряда памятников в центральной части Пскова, в том числе у памятника княгине Ольге, на Аллее Героев Советского Союза, около памятника Скобарю в Детском парке. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

С помощью специальной программы для считывания QR-кодов псковичи и туристы смогут теперь получить достоверную информацию о каждом объекте, поднеся свой смартфон к QR-коду.

Работа по установке табличек с QR-кодами проводится администрацией Пскова по инициативе Совета по молодежной политике при uлаве города Пскова за счет средств муниципального бюджета в рамках реализации муниципальной программы «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории муниципального образования «Город Псков».