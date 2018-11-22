Почти 120 тысяч рублей удалось собрать на социально значимые проекты «Круга благотворителей»

21 ноября в Пскове прошел благотворительный аукцион по сбору средств на реализацию общественных проектов «Круга благотворителей». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

В этом году заявки на участие в аукционе подали 10 организаций. Из них Совет Благотворительного фонда «Добрый город» отобрал 3 заявки. Запрашиваемая сумма на каждый из проектов составила 50 тысяч рублей.