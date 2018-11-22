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Политика

Почти 120 тысяч рублей удалось собрать на социально значимые проекты «Круга благотворителей»

22 ноября 2018 года, 15:54

21 ноября в Пскове прошел благотворительный аукцион по сбору средств на реализацию общественных проектов «Круга благотворителей». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

В этом году заявки на участие в аукционе подали 10 организаций. Из них Совет Благотворительного фонда «Добрый город» отобрал 3 заявки. Запрашиваемая сумма на каждый из проектов составила 50 тысяч рублей.

ЗАЯВКА №1

Заявка Псковской региональной общественной организации «Зоозащита» включает мероприятия по гуманному сокращению численности бездомных животных путем их стерилизации. На собранные средства «Зоозащита» планирует приобрести медицинские препараты на стерилизацию 200 бродячих животных.

ЗАЯВКА №2

Благотворительная программа «Пища для жизни», которая предполагает приготовление и раздачу бесплатного горячего питания людям, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях. Команда добровольцев направит полученные средства на развитие своего проекта — приобретение тестомеса для выпечки хлеба, кухонного инвентаря и одноразовой посуды.

ЗАЯВКА №3

Псковская региональная общественная благотворительная организация «Общество родителей детей-инвалидов с аутизмом «Я и ТЫ». Программа направлена на расширение представлений людей с тяжелыми нарушениями развития о здоровом образе жизни, распространение информации о людях с тяжелыми и множественными нарушениями развития среди студентов ПсковГУ, развитие толерантного отношения общества к таким гражданам. Организация планирует направить собранные средства на покупку материалов для обучающих семинаров и изготовление информационных материалов, а также на проведение занятий по теме «Здоровый образ жизни» и акции «Фитнес-йога для всех».

По итогам благотворительного аукциона было собрано 117 тысяч рублей, а также нематериальные вклады (консультации, волонтерский труд и другие).

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