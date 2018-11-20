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Общество

Через месяц в Пскове откроется всеми любимая новогодняя ярмарка «АRT-ель»

20 ноября 2018 года, 10:14

Газета «Псковская правда» приглашает гостей на ежегодную новогоднюю ярмарку подарков ручной работы «АRT-ель», которая пройдет 22 и 23 декабря в спортивно-развлекательном парке «Простория» (Псков, Иркутский переулок, 2). Традиционно, ярмарка расположится на первом и втором этажах комплекса.

Более полусотни мастеров уже приготовили множество красивых и эксклюзивных товаров: сувениры из стекла, авторские сумки и кошельки, вязаные игрушки, деревянные игрушки и предметы интерьера, акварельные открытки, игрушки и сотни других неповторимых вещей. В течение месяца «Псковская правда» будет рассказывать читателям о мастерах через историю одной вещи, созданной умелыми руками. Десятки интересных история появятся в специальном разделе.

Выставка «ART-ель» - это прекрасная возможность мастерам представить свои товары и заполучить новых клиентов, а для посетителей – это шанс найти действительно уникальные и запоминающиеся подарки для близких на Новый год.

22 декабря ярмарка будет работать с 12.00 до 17.00. 23 декабря она проработает на час дольше – с 12.00 до 18.00. Вход свободный.

Приходите за подарками, творческими идеями и новогодним настроением.

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Обо всех мастерах ярмарки «ART-ель» читайте в специальном разделе на нашем сайте.

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