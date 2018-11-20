Через месяц в Пскове откроется всеми любимая новогодняя ярмарка «АRT-ель»

Газета «Псковская правда» приглашает гостей на ежегодную новогоднюю ярмарку подарков ручной работы «АRT-ель», которая пройдет 22 и 23 декабря в спортивно-развлекательном парке «Простория» (Псков, Иркутский переулок, 2). Традиционно, ярмарка расположится на первом и втором этажах комплекса.

Более полусотни мастеров уже приготовили множество красивых и эксклюзивных товаров: сувениры из стекла, авторские сумки и кошельки, вязаные игрушки, деревянные игрушки и предметы интерьера, акварельные открытки, игрушки и сотни других неповторимых вещей. В течение месяца «Псковская правда» будет рассказывать читателям о мастерах через историю одной вещи, созданной умелыми руками. Десятки интересных история появятся в специальном разделе.

