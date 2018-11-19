Нового руководителя Следственного управления по Псковской области представили личному составу

Новый руководитель Следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области генерал-майора юстиции Петр Крупеня был представлен 19 ноября личному составу. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Руководитель второго следственного управления главного следственного управления СК РФ генерал-лейтенант юстиции Владимир Лоскутов отметил большой опыт работы Петра Крупени в различных сферах правоохранительной деятельности и выразил надежду, что и на новом посту он будет достойно и ответственно выполнять стоящие перед следственными органами следственного комитета задачи.

С назначением нового руководителя поздравил и губернатор региона Михаил Ведерников.

- Высокое доверие, оказанное вам президентом Российской Федерации, является надежным свидетельством Вашей многолетней успешной профессиональной деятельности на благо Отечеству. Рассчитываю, что присущие Вам компетентность и энергия позволят внести вклад в строительство благополучного и безопасного будущего Псковской области. Надеюсь на плодотворное и конструктивное сотрудничество, — зачитал приветственный адрес главы региона его заместитель Николай Цветков.