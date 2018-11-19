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Общество

Нового руководителя Следственного управления по Псковской области представили личному составу

19 ноября 2018 года, 13:00

Новый руководитель Следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области генерал-майора юстиции Петр Крупеня был представлен 19 ноября личному составу. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Руководитель второго следственного управления главного следственного управления СК РФ генерал-лейтенант юстиции Владимир Лоскутов отметил большой опыт работы Петра Крупени в различных сферах правоохранительной деятельности и выразил надежду, что и на новом посту он будет достойно и ответственно выполнять стоящие перед следственными органами следственного комитета задачи.

С назначением нового руководителя поздравил и губернатор региона Михаил Ведерников.

- Высокое доверие, оказанное вам президентом Российской Федерации, является надежным свидетельством Вашей многолетней успешной профессиональной деятельности на благо Отечеству. Рассчитываю, что присущие Вам компетентность и энергия позволят внести вклад в строительство благополучного и безопасного будущего Псковской области. Надеюсь на плодотворное и конструктивное сотрудничество, — зачитал приветственный адрес главы региона его заместитель Николай Цветков.

Петр Крупеня заверил, что сделает все возможное для дальнейшего развития работы следственных органов.
Фото предоставлено пресс-службой администрации Псковской области.
Петр Николаевич Крупеня родился 20 января 1957 года в Брянской области. В 1982 году он окончил Рязанскую высшую школу милиции МВД СССР по специальности «правоведение», в 1999 году — Академию Управления МВД России по специальности «организация правоохранительной деятельности». Петр Крупеня начинал свой трудовой путь с рабочих специальностей, а с 1982 по 2006 год работал на различных должностях ОВД Пскова и Псковской области. На службу в следственный комитет поступил в 2010 году. С 2014 года до недавнего времени возглавлял следственное управление СК РФ по Курганской области.

Прежний руководитель следственного управления СК РФ по Псковской области Олег Тушмалов был освобожден от должности в апреле текущего года.

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