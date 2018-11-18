Великолукские гимнасты побывали на шоу Алексея Немова благодаря Михаилу Ведерникову

- Очень сложно передать все эмоции. Высочайшее спортивное мастерство и очень яркие выступления. Это грандиозное по масштабу и числу звезд представление. Наши ребята увидели своих кумиров, за чьими успехами следят, кому подражают. Одно — наблюдать за выступлениями по телевизору, другое — увидеть всех «вживую», — отметил Александр Румянцев и поблагодарил губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и самого олимпийского чемпиона Алексея Немова за предоставленную возможность.

Поездка на спортивно-гимнастическое шоу Алексея Немова «Легенды спорта» — одно из самых ярких событий в жизни начинающих великолукских гимнастов, уверен тренер детско-юношеской спортивной школы «Атлетика» Александр Румянцев.

Тренер подчеркнул, что эта поездка зарядила новыми эмоциями и желанием работать не только начинающих спортсменов, но и их самих.

- Мы полны новыми идеями и уверены, что сможем сделать многое для развития спортивной гимнастики в регионе, — отметил он.

Напомним, по договоренности Михаила Ведерникова и Алексея Немова накануне 13 победителей и призеров областных первенств по спортивной гимнастике — воспитанники спортивной школы «Атлетика» города Великие Луки и их тренеры посетили масштабное театрализованное гимнастическое шоу «Легенды спорта» в Москве.

В представлении приняли участие выдающиеся спортсмены российского и мирового спорта трех поколений. Великолучане увидели выступления известных гимнасток-«художниц» и спортивных гимнастов — членов действующих сборных России. Также в рамках шоу были представлены акробатические и цирковые номера, прыжки на батуте, акробатический рок-н-ролл, эстетическая гимнастика и групповая акробатика.