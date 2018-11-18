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Общество

Великолукские гимнасты побывали на шоу Алексея Немова благодаря Михаилу Ведерникову

18 ноября 2018 года, 13:00

Поездка на спортивно-гимнастическое шоу Алексея Немова «Легенды спорта» — одно из самых ярких событий в жизни начинающих великолукских гимнастов, уверен тренер детско-юношеской спортивной школы «Атлетика» Александр Румянцев.

- Очень сложно передать все эмоции. Высочайшее спортивное мастерство и очень яркие выступления. Это грандиозное по масштабу и числу звезд представление. Наши ребята увидели своих кумиров, за чьими успехами следят, кому подражают. Одно — наблюдать за выступлениями по телевизору, другое — увидеть всех «вживую», — отметил Александр Румянцев и поблагодарил губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и самого олимпийского чемпиона Алексея Немова за предоставленную возможность.

В ближайшее время начнется подготовка новых спортивных программ к Параду гимнастики, который пройдет в следующем году в Великих Луках
Фото предоставлено пресс-службой администрации Псковской области.
Тренер подчеркнул, что эта поездка зарядила новыми эмоциями и желанием работать не только начинающих спортсменов, но и их самих.

- Мы полны новыми идеями и уверены, что сможем сделать многое для развития спортивной гимнастики в регионе, — отметил он.

Напомним, по договоренности Михаила Ведерникова и Алексея Немова накануне 13 победителей и призеров областных первенств по спортивной гимнастике — воспитанники спортивной школы «Атлетика» города Великие Луки и их тренеры посетили масштабное театрализованное гимнастическое шоу «Легенды спорта» в Москве.

В представлении приняли участие выдающиеся спортсмены российского и мирового спорта трех поколений. Великолучане увидели выступления известных гимнасток-«художниц» и спортивных гимнастов — членов действующих сборных России. Также в рамках шоу были представлены акробатические и цирковые номера, прыжки на батуте, акробатический рок-н-ролл, эстетическая гимнастика и групповая акробатика.

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