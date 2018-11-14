Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Первый форум социальных предпринимателей пройдёт в Пскове 23 ноября

14 ноября 2018 года, 14:20

В Пскове 23 ноября пройдет Первый форум социальных предпринимателей, призванный не только стать площадкой для демонстрации лучших проектов региона в социальной сфере, но и стимулировать представителей бизнес-структур для дальнейшего развития социального предпринимательства и вовлечения предпринимателей в сферу социального бизнеса. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

По мнению организаторов форума, значительный рост экономики страны возможен за счет активизации деятельности социальных предпринимателей в рамках национальных проектов: «Демография», «Образование», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

В рамках деловой программы будут организованы диалоги по темам социального предпринимательства в контексте национальных проектов и государственной и муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства.

В ходе форума также пройдут дискуссионные панели на актуальные темы для социального предпринимательства: «Возможности развития социального предпринимательства в разрезе муниципальных программ поддержки малого и среднего предпринимательства», «Социальное предпринимательство и развитие территорий», «Социальный бизнес 50+». На мероприятии будут подведены итоги и регионального конкурса «Лучший социальный проект года — 2018».

Ожидается, что в форуме примут участие представители органов исполнительной власти региона и муниципальных образований, специалисты российских фондов, занимающихся поддержкой социальных проектов, представители бизнес-сообщества и общественных организаций.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Среди псковских медиков по предложению губернатора проведут анонимное анкетирование
В полуфинал чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора вышли 34 команды
Псковичка Кристина Евдокимова стала лауреатом всероссийского фестиваля «Моё Отечество – моя Россия»
Мастеров хендмейда приглашают поучаствовать в областной выставке «Псковская зима – 2018»
Ловить нарушителей среди водителей автобусов будут 15 ноября в Псковской области
Михаил Черепанов – о первом форуме СМИ: Подобного рода события формируют правильный имидж региона
Пскович умер, подавившись куском колбасы
Оксана Васильева: Такие мероприятия как Псковский международный медиафорум всегда актуальны
Концерт-подтверждение звания «Народный самодеятельный коллектив» состоится в Великолукском районе

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество
14 ноября 11:44

Из трех одно

В Псковской области 800 жителей выбрали тройку финалистов в конкурсе на новое имя для аэропорта

Общество
14 ноября 10:51

Дети на миллион

Ямы, посторонние предметы, мусор — чем опасны детские площадки и почему их не снесут

Общество
14 ноября 09:00

Привет, сосед!

Белорусские соседи наводят порядок в адресном хозяйстве Витебска, готовясь к переписи, миротворцам британский туман не помешал привезти домой золотые медали, а псковичей ждут на фестивале хореографии