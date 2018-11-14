Первый форум социальных предпринимателей пройдёт в Пскове 23 ноября

В Пскове 23 ноября пройдет Первый форум социальных предпринимателей, призванный не только стать площадкой для демонстрации лучших проектов региона в социальной сфере, но и стимулировать представителей бизнес-структур для дальнейшего развития социального предпринимательства и вовлечения предпринимателей в сферу социального бизнеса. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

По мнению организаторов форума, значительный рост экономики страны возможен за счет активизации деятельности социальных предпринимателей в рамках национальных проектов: «Демография», «Образование», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

В рамках деловой программы будут организованы диалоги по темам социального предпринимательства в контексте национальных проектов и государственной и муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства.

В ходе форума также пройдут дискуссионные панели на актуальные темы для социального предпринимательства: «Возможности развития социального предпринимательства в разрезе муниципальных программ поддержки малого и среднего предпринимательства», «Социальное предпринимательство и развитие территорий», «Социальный бизнес 50+». На мероприятии будут подведены итоги и регионального конкурса «Лучший социальный проект года — 2018».

Ожидается, что в форуме примут участие представители органов исполнительной власти региона и муниципальных образований, специалисты российских фондов, занимающихся поддержкой социальных проектов, представители бизнес-сообщества и общественных организаций.