Названа тройка имен-претендентов для присвоения псковскому аэропорту

В Псковской области определен ТОП-3 названий для псковского аэропорта в рамках проекта «Великие имена России». В финальный этап голосования вошли имена княгиня Ольга, Василий Маргелов и князь Александр Невский, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областной администрации.

Шорт-лист составлен по итогам соцопросов, в которых приняли участие порядка 800 жителей региона от 18 до 70 лет. Среди вариантов также были 6-я рота, князь Довмонт Псковский и Александр Пушкин.

Итоговое голосование за дополнительное имя для псковского аэропорта продлится до 30 ноября. Отдать свой голос за понравившийся вариант жители региона могут в Пскове на железнодорожном вокзале, в ТЦ «Максимус», ТРК «Акваполис» и «Семейном Магните» на Запсковье, а также в ТЦ «Апельсин» в Великих Луках. Сделать свой выбор можно и в общественной приемной проекта, которая сегодня начала свою работу по адресу: Псков, Октябрьский проспект, д. 11, и на сайте.

Результаты общероссийского голосования будут объявлены на ежегодном форуме «Добровольцы России», который состоится 5 декабря.

Напомним, аэропорт города Пскова «Кресты» вошел в число 47 российских воздушных гаваней-участников масштабного проекта по присвоению имен выдающихся соотечественников главным аэропортам страны «Великие имена России».

Одним из инициаторов акции выступил Глава патриаршего совета по культуре, митрополит Псковский и Порховский Тихон. Проект поддержали Общественная палата РФ, Русское географическое общество, Российское историческое общество, Общество любителей русской словесности и Российское военно-историческое общество.