Культуре поведения на дорогах будут учить жителей Псковской области

В Псковской области стартовала информационно-пропагандистская кампания «Культура на дорогах!».

Начиная с октября текущего года, данное мероприятие поступательно проводится в 15 регионах страны и теперь оно осуществляется в Псковской области. Комплекс мероприятий в рамках этой кампании пройдет на территории Пскова с 29 октября по 4 ноября 2018 года.

Одной из целей акции является последовательная работа со всеми аудиториями участников дорожного движения всех возрастов.

- Необходимо, чтобы каждый гражданин осознал свою роль и ответственность за то, что происходит на дорогах, - подчеркнули в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, в ходе кампании водители, посетившие автозаправочные станции, смогут пройти здесь и тестирование в форме игры. По итогам его им будут вручены подарки от организаторов кампании. Приятным сюрпризом для автомобилистов станет аппарат с бесплатными конфетами – пожеланиями. На железнодорожном и автовокзале намечено организовать общение промо-персонала с посетителями, а также раздачу брошюр по безопасности дорожного движения.

В образовательных организациях региона запланированы профилактические беседы с детьми, воспитателями и педагогами с вручением полезных тематических подарков. В областном Центре медицинской профилактики для сотрудников и будущих родителей состоится лекция, посвященная анализу проблем пассажирской безопасности, включающей актуальные вопросы перевозки детей и выбора детских автомобильных кресел.