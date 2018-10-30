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Общество

Два продукта, произведенных в Псковской области, победили на Всероссийском конкурсе «Туристический сувенир»

30 октября 2018 года, 09:11

Два региональных продукта стали победителями Всероссийского конкурса «Туристический сувенир», который прошел 26—27 октября в Нижнем Новгороде. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Так, лучшим гастрономическим сувениром среди напитков высокой ценовой категории признан подарочный набор сбитней «Столбушинский продукт».

А старобуригские вяленые огурцы, произведенные в крестьянско-фермерском хозяйстве Ильи Иванова (Порхов), заняли третье место в категории «эконом-класс» номинации «Гастрономический сувенир» (еда). Недавно начинающий фермер получил грант в размере 1,5 млн рублей в рамках Государственной программы «Развитие сельского хозяйства Псковской области на 2013–2020 годы». Средства планируется направить на покупку трактора и навесного оборудования, постройку нового всесезонного парника и реконструкцию действующего парника.

Добавим, что всего за звание лучших в 13 номинациях боролись 317 работ из 41 региона страны.

Всероссийский фестиваль-конкурс «Туристический сувенир» проводится с 2015 года при поддержке Федерального агентства по туризму РФ. Партнеры фестиваля: Международная туристская выставка «Интурмаркет», ПО «Сады Аурики», Туристическая компания «TUI Россия», Коммуникационная группа «Гуров & Партнеры», Электронная газета RATA-news.

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