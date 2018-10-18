Юрий Демьяненко ушёл с поста ректора Псковского государственного университета

15 октября текущего года закончилось действие моего срочного контракта с Минобрнауки РФ. В связи с этим я покидаю пост ректора Псковского государственного университета. Благодарю весь коллектив за совместную плодотворную и творческую работу. Желаю всем успехов в учебной, научной и общественной деятельности на благо Псковской области и нашего университета».

Юрий Демьяненко родился 30 сентября 1951 года в городе Грозном. Имеет два высших образования. Окончил Чечено-Ингушский государственный университет, физико-математический факультет, специальность – «учитель физики». Окончил Российскую академию государственной службы при Президенте РФ, отделение социальной политики, специальность – «Государственное и муниципальное управление». Кандидат социологических наук. В 1995 году прошёл курсы «Организация медицинского страхования в России и Германии» в Российской Академии государственной службы.

Трудовую деятельность начал в августе 1972 года учителем физики средней школы №13 города Грозного. Затем проходил службу в рядах Советской Армии. В 1973 году работал учителем физики средней школы №7 в Грозном. В 1974 году пришёл на работу в среднюю школу №7 города Пскова учителем физики. В 1977 году работал методистом учебного пункта МЖКХ в Грозном. В 1977 году стал организатором внеклассной работы, заместителем директора средней школы села Саныяхтах Олекминского района Якутской АССР. В 1980 году вновь приехал на работу в Псков. Был инженером-конструктором, заместителем начальника отдела завода АТС. В 1982 году перешёл на работу в среднюю школу №10 учителем технического труда. В 1984 году преподавал физику, был заместителем директора средней школы №39. В 1988 году стал директором школы №25 и Псковского педагогического комплекса.

С 1994 года по 2009 год - заместитель главы администрации Псковской области. Координирует деятельность Главного государственного управления социального развития и труда Псковской области, Государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации, Государственного управления образования Псковской области, Государственного некоммерческого финансово-кредитного учреждения областной фонд обязательного медицинского страхования.

2 марта 2009 года решением губернатора Псковской области Андрея Турчака переназначен на должность заместителя губернатора, курирующего Государственные управления образования и социального развития, Комитет по здравоохранению и фармации. Кроме того, к его полномочиям отнесены Государственный комитет по культуре и Государственный комитет по молодёжной политике и спорту.

24 августа 2010 года назначен заместителем губернатора Псковской области - руководителем Представительства администрации Псковской области при Правительстве РФ. 7 апреля 2011 года приказом №1465 Министерства образования и науки РФ «О создании федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Псковский государственный университет» назначен ректором Псковского государственного университета сроком на один год.

Заслуженный учитель школы РФ. В 2003 году награждён Орденом Дружбы.

В 1990 году избирался депутатом Псковского городского Совета народных депутатов. В 2004 возглавил работу Псковского регионального избирательного штаба кандидата в президенты РФ Владимира Путина.