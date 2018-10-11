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Общество

Великие имена России: Псковский аэропорт стал участником масштабного проекта

11 октября 2018 года, 12:24

11 октября в России стартовал масштабный проект по присвоению имен выдающихся соотечественников главным аэропортам страны «Великие имена России». Одним из инициаторов акции выступил глава патриаршего совета по культуре, митрополит Псковский и Порховский Тихон. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Проект поддержали общественная палата РФ, русское географическое общество, Российское историческое общество, общество любителей русской словесности и Российское военно-историческое общество.

В проекте участвуют 45 российских аэропортов международного и федерального значения с совокупным пассажиропотоком более 170 млн человек. Среди них — 5 воздушных гаваней, расположенных в Северо-Западном федеральном округе: в Пскове, Калининграде, Санкт-Петербурге, Мурманске и Архангельске.

Для выбора дополнительных наименований аэропортов будет проведен общенациональный конкурс. До 21 октября в регионах с помощью жителей городов-участников будут сформированы лонг-листы имен-кандидатов: известных поэтов, писателей, художников, ученых и государственных деятелей. До 7 ноября Всероссийский центр изучения общественного мнения определит ТОП-3 имени в каждом субъекте. С 8 по 30 ноября пройдет открытое и всенародное онлайн и офлайн голосование. Результаты конкурса обнародуют 5 декабря на ежегодном форуме «Добровольцы России».

Вся информация о проекте будет опубликована на сайте великиеимена.рф.

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