Владимир Куприн рассказал о ходе ремонтных работ в Псковской областной универсальной библиотеке

4 октября заместитель председателя Госкомитета по культуре Владимир Куприн принял участие в пленарном заседании Общественной палаты Псковской области. Он рассказал о ходе ремонта Псковской областной универсальной научной библиотеки и Областной библиотеки для детей и юношества им. В.А. Каверина. Об этом «Псковской правде» сообщили в областном комитете по культуре.

В своем выступлении Владимир Куприн отметил, что здание Псковской областной универсальной научной библиотеки капитально не ремонтировалось с момента его открытия в 1962 году. Здание областной библиотеки для детей и юношества им. В.А. Каверина - объект культурного наследия регионального значения - находилось к началу ремонта в 2017 году в предаварийном состоянии.

Здания обеих библиотек находятся в собственности региона - профинансировать ремонтные работы за счет федеральных средств не представлялось возможным. Перед Госкомитетом Псковской области по культуре и Псковской областной научной библиотекой, которой принадлежат оба здания, стояла задача изыскать средства для проведения ремонта.

В результате благодаря большой организационной работе, поддержке Администрации, Губернатора области, удалось решить эту сложную задачу. Реконструкция и техническое переоснащение здания Псковской областной универсальной научной библиотеки на ул. Профсоюзной, 2 были включены в Программу проведения XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени в Пскове в 2019 году. На сегодня этот проект полностью обеспечен финансированием на сумму более 200 млн рублей.

Здание Дома Губернатора было передано в федеральную собственность ГБУК «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры», которое организует как владелец проведение на объекте ремонтно-реставрационных работ за счет текущего финансирования из федерального бюджета.

По завершении ремонтно-реставрационных работ в здании разместятся Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В.А.Каверина и Псковское региональное отделение Российского военно-исторического общества. Кроме того, в помещении библиотеки будет находиться единственный в стране музей романа В.А.Каверина «Два капитана».

Владимир Куприн подчеркнул, что работы по реконструкции и техническому переоснащению Псковской областной универсальной научной библиотеки находятся в активной фазе. Финансирование осуществляется в рамках Федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018 годы)» и Государственной программы Псковской области «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области на 2014-2020 годы».

Работы 1-го и 2-го этапов полностью обеспечены лимитами финансирования, финансирование работ по 3-му этапу запланировано в проекте областного и федерального бюджета на 2019 год. Планируемый срок окончания работ по реконструкции здания и техническому переоснащению ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека» и обособленного структурного подразделения «Псковская областная библиотека для детей и юношества им.В.А.Каверина» – 2019 год.