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Общество

Власти Псковской области ввели «подъемные» для студентов медицинских колледжей

4 сентября 2018 года, 17:56

С 1 сентября этого года в Псковской области ежемесячно будут выплачивать по 2 тысячи рублей целевикам-студентам медицинских колледжей, которые учатся по специальности «лечебное дело». Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областной администрации, соответствующее постановление подписал врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников.

Ежемесячное пособие будет выплачиваться при условии заключения договора о последующем трудоустройстве на фельдшерско-акушерских или фельдшерских пунктах и при условии отработки специалистом не менее 3-х лет.

Согласно документу, целевой контракт со студентом колледжа может быть заключен на любом этапе его обучения. В планах Государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации на следующий год ввести дополнительную меру поддержки студентов-фельдшеров скорой помощи и акушеров.

«Такая региональная мера социальной поддержки студентов-целевиков медицинских колледжей будет оказываться впервые. Она принята по инициативе врио губернатора Михаила Ведерникова и нацелена на повышение эффективности целевого обучения медиков и решение проблемы нехватки кадров в здравоохранении Псковской области», — сказал председатель Государственного комитета по здравоохранению и фармации Игорь Потапов.

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