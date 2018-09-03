Самое креативное «вязаное граффити» выберут по итогам фестиваля в Изборске

8 сентября в музее-заповеднике «Изборск» впервые пройдет фестиваль уличного вязания «Уличное кружево».

Как рассказали в музее-заповеднике «Изборск», осень – традиционное время Европейских дней наследия, которые проходят в различных городах Европы. Эти дни в России координирует Российский научно-исследовательский институт культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачева (Институт наследия). Институт предложил на псковской земле провести одно из мероприятий этой акции. Организаторы выбрали Фестиваль уличного вязания.

Кружева или полотна, связанные крючком или спицами, украсят фонарные столбы, фрагменты забора, деревья, скамейки и все, что смогут украсить мастерицы.

Фестиваль уличного вязания - это новый вид искусства, который называют ярнбомбинг (yarnbombing), что в переводе означает «бомбардировка пряжей» или «городское вязание».

Девиз культурной акции в этом году – «Искусство делиться». Музей-заповедник «Изборск» делится со всеми традициями сетосского кружева и предлагает принять участие в украшении ландшафта вязаными изделиями в любой технике.

Фестиваль пройдет одновременно на трех площадках: в Государственном историко-архитектурном и природно-ландшафтном музее-заповеднике «Изборск», музее истории города Печоры и музее-усадьбе народа сето в деревне Сигово. Начнется фестиваль в 12:00.

Принять участие в мероприятии могут все желающие: рукодельницы-любители, творческие мастерские и дизайнерские студии Пскова и Псковской области, а также желающие научиться вязать. На интерактивных площадках проекта пройдут мастер-классы для детей и взрослых по вязанию, изготовлению различных аксессуаров из пряжи, ниток и конкурсы.

Как рассказали в музее-заповеднике «Изборск», мастерицы уже сейчас готовят вязаные изделия для фестиваля, которыми будут украшать деревья, столбы и другие объекты в «Нескучном садике» в Изборске. Украшенные объекты останутся в таком виде до конца сентября 2018 года.

8 сентября для участников фестиваля вход в экспозиции музея-заповедника и крепость свободный. 15 сентября по итогам народного и интернет-голосований выберут самое оригинальное, креативное «вязаное граффити» фестиваля.

Заявки на участие принимаются по телефону 8 (81148) 96 602, но, как отметили в музее-заповеднике, в фестивале можно принять участие и без предварительной заявки. Главное, захватить с собой пряжу, крючок или спицы.