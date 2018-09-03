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Общество

Сорок волонтеров из Пскова и Палкино очистили от мусора остров Залита

3 сентября 2018 года, 11:03

Сорок волонтеров из Пскова и Палкино вместе с представителями регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «ЭкоПром» приняли участие в уборке мусора на острове Залита в Псковском озере. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

«Идея не только убрать мусор, но и предложить решение, как организовать регулярный сбор и вывоз отходов с островов, появлялась и раньше, но все сводилось к обычному субботнику, после которого ничего на острове в лучшую сторону не менялось. Без системного решения их так и нужно будет проводить бесконечно. Но, видимо, пришло время перемен. Увидев, что врио Главы области обратил внимание на проблему островов, люди, неравнодушные к этой беде, почувствовали поддержку и поверили, что можно сдвинуть этот вопрос с места», — рассказала общественный помощник губернатора, член Общероссийского народного фронта Наталья Плявинская.

«Волонтеры собрали более 50 больших мешков отходов и все равно не смогли все убрать. Чтобы ликвидировать старые свалки, накопленные годами, необходима техника, но эту задачу готов взять на себя региональный оператор. Впервые за многие годы у людей, болеющих душой за Талабские острова, появилась надежда, что они обретут чистоту», — заключила Наталья Плявинская.

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