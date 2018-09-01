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Общество / Образование

Новая школа в Великих Луках приняла первых учеников

1 сентября 2018 года, 10:51

1 сентября в новой школе № 6 в Великих Луках прошла торжественная линейка. На ней присутствовали врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников, начальник Управления образования региона Александр Седунов, глава города Великие Луки Николай Козловский и другие официальные лица.

В городе новая школа открывается впервые за 25 лет. Стало это возможным благодаря совместной работе администрацииобласти, города Великие Луки и подрядчика, который выполнил работы в срок.

Сегодня таких современных школ в Псковской области две, но это только начало. Уже в следующем году их будет еще на две больше.

- Нам очень важно, чтобы наши ученики учились в хороших условиях и после выпуска оставались в регионе, - заявил Михаил Ведерников.

По его словам, область нуждается в высококвалифицированных специалистах, и в этом направлении будет сделано всё возможное. Он пожелал всем собравшимся счастья, ученикам - хороших оценок и успешного окончания нового учебного года.

Напомним, новый корпус средней общеобразовательной школы № 6 им. Героя Советского Союза А. В. Попова на 825 учащихся в Великих Луках построена по соглашению с Министерством просвещения Российской Федерации. Источник финансирования — федеральная субсидия в рамках программы «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях». Здание возведено на месте снесенного аварийного корпуса на проспекте Гагарина. В нем создана доступная среда для людей с ограниченными возможностями здоровья.

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