Автоматизированная парковка появится в Пскове за областным домом семьи

В Пскове за областным домом семьи появится автоматизированная парковка. Как сообщил «Псковской правде» начальник отдела по транспорту и связи Управления городского хозяйства администрации г. Пскова, оборудование парковки проходит в рамках пилотного проекта «Цифровой регион», который реализуется одиним из сотовых операторов под эгидой администрации Псковской области.

- В рамках «Цифрового региона» планируется реализовать целый ряд проектов, в том числе в сфере транспорта. Это реконструкция светофоров, оборудование парковок.