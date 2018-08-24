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Общество

Автоматизированная парковка появится в Пскове за областным домом семьи

24 августа 2018 года, 15:47

В Пскове за областным домом семьи появится автоматизированная парковка. Как сообщил «Псковской правде» начальник отдела по транспорту и связи Управления городского хозяйства администрации г. Пскова, оборудование парковки проходит в рамках пилотного проекта «Цифровой регион», который реализуется одиним из сотовых операторов под эгидой администрации Псковской области.

- В рамках «Цифрового региона» планируется реализовать целый ряд проектов, в том числе в сфере транспорта. Это реконструкция светофоров, оборудование парковок.

Стоимость парковки пока неизвестна.
Фото Андрея Степанова
За областным домом семьи планируется сделать платную парковку для туристических автобусов. Там будет установлен паркомат, подъемный шлагбаум и автоматизированная система управления, - рассказал начальник отдела по транспорту.

Стоимость парковки пока не определена, но, по словам Евгения Зинкевича, методика её расчета уже существует, она принята несколько лет назад Псковской городской думой.

Напомним, что Псковская область стала пилотной площадкой по реализации проекта по развитию цифровой экономики. 31 января 2017 года администрация Псковской области и сотовый оператор заключили соответствующее соглашение Аппаратно-программный комплекс «Цифровой регион» охватит основные направления экономики: госуслуги и социальную сферу, транспорт и безопасность на дорогах, образование, медицину, жилищно-коммунальное хозяйство и туризм. Реализация проекта займет около года. В частности, в сфере транспорта планируется подключить в единую сеть весь общественный транспорт, что повысит удобство его использования и обеспечит большую безопасность пассажиров, а также создать систему управления загруженностью городских парковок с мобильным приложением для горожан. Для регулирования дорожного движения будут внедрены «умные» светофоры — ими можно будет управлять с единой платформы и удаленно корректировать их работу.

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