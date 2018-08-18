Частью стратегии развития Псковской области станут проекты «Команды 2018»

Проекты «Команды 2018» станут частью стратегии развития Псковской области и страны в целом. Об этом в субботу, 18 августа, заявил врио Губернатора Михаил Ведерников, подводя итоги 2-го форума «Команды 2018».

Руководитель региона поблагодарил участников масштабного проекта за инициативность, готовность к работе и желание сделать родной регион лучше.

-Именно ваш труд может кардинально изменить Псковскую область. И это не громкие слова, — сказал Михаил Ведерников.

Он обратил внимание, что все проекты «Команды 2018» распределены на 9 секций по 12 направлениям.

-Эта цифра не случайна. Каждый проект с этого момента является частью стратегии развития страны до 2024 года, которая разрабатывается Правительством РФ. Названия ваших направлений — это 12 национальных проектов, созданных для достижения целей, поставленных Президентом в новом «майском» Указе. Псковская область уже принимает активное участие в его исполнении и к этой работе подключаетесь вы, участники «Команда 2018», — подчеркнул врио главы региона.

По мнению врио губернатора, 204-й Указ президента — это хороший шанс для нового витка развития Псковской области.

-Мы должны внимательно проанализировать специфику нашей области, в деталях до отдельной волости, сформировать предложения сначала на районном, а затем уже на региональном уровне, и настойчиво добиваться, чтобы федеральные программы по реализации 12 стратегических инициатив учитывали особенности нашего региона. Потому что многолетние проблемы Псковской области обусловлены в том числе среднероссийскими расчетами подушевого финансирования, — пояснил руководитель области.

Михаил Ведерников еще раз отметил, что цели «Команды 2018» соответствуют поставленным президентом задачам. Проекты по спорту, здравоохранению и экологии будут способствовать повышению средней продолжительности жизни в Псковской области. Проекты по культуре, туризму и городской среде — тому, чтобы Псковский регион стал территорией, откуда не только не хотят уезжать, но и куда будут переезжать соотечественники из других регионов и стран. Предприниматели создадут новые рабочие места и улучшат общий инвестиционный климат. Образование скажется на качестве кадров для всех отраслей. Высокотехнологичные проекты придадут динамики соответствующим направлениям экономики.

-Каждая ваша идея вольется в общую работу и станет неотъемлемой частью стратегии развития Псковской области и страны в целом. Мы все объединены одной идеей, мы все делаем одно дело. Мы — Команда 2018. Наш дом — Псковская область. И мы знаем, как сделать его лучше, — подытожил свое выступление Михаил Ведерников.

Далее участники обсудили итоги работы в секциях и внесли свои предложения в итоговую резолюцию 2-го форума. Также по итогам форума региональные и федеральные эксперты обобщат и проанализируют полученную от членов «Команды 2018» информацию и сделают предложения для включения в стратегию развития Псковской области.