Псковским десантникам подарили праздничный концерт и вручили благодарности

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников 2 августа принял участие в праздничном концерте по случаю Дня Воздушно-десантных войск. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Михаил Ведерников поздравил присутствующих с Днем ВДВ и вручил отличившимся воинам-десантникам Благодарственные письма и Почетные грамоты администрации Псковской области.

«История Псковской области неразрывно связана с историей легендарной 76-й дивизии. Бойцы дивизии с честью выполняют поручения нашего государства. Хочу сказать отдельные слова благодарности ветеранам «крылатой пехоты», потому что именно на вас сегодня равняются молодые бойцы», — сказал врио губернатора и пожелал военнослужащим и членам их семей крепкого здоровья, мира и благополучия.

Затем Михаил Ведерников передал микрофон депутату Государственной Думы Федерального Собрания РФ, 3-х кратному чемпиону Олимпийских игр Артуру Таймазову, который находится с официальным визитом в Псковской области. Прославленный спортсмен, назвав псковских десантников опорой страны, пожелал им крепкого здоровья и «чтобы на тельняшке жизни всегда были только белые полосы».