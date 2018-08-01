Дедовичскому району вручили грамоту о присвоении почетного звания «Край партизанской славы»

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников 1 августа в рамках рабочей поездки в Дедовичский район принял участие в торжественном митинге, посвященном 77-й годовщине образования Партизанского края. Памятное мероприятие прошло на месте деревни Железница — родине партизанского движения региона. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.
В рамках церемонии врио губернатора вручил главе муниципалитета Геннадию Афанасьеву грамоту о присвоении району почетного звания «Край партизанской славы». «Сегодня мы стали свидетелями прекрасного примера работы гражданского общества. В прошлом году жители района выступили с инициативой об учреждении в Псковской области почетного звания «Край партизанской славы». Идея была услышана и поддержана администрацией Псковской области, Псковским областным Собранием депутатов, и сегодня справедливо и заслуженно Дедовичский район получает почетную грамоту — первым из всех муниципалитетов региона. Именно так сохраняется память о великих героях, и я искренне рад, что эта идея принадлежит жителям нашей области», — сказал Михаил Ведерников.
В ответ глава района Геннадий Афанасьев поблагодарил областные власти за поддержку идеи дедовичан, а жителей района, активистов и поисковые отряды — за проведенную патриотическую работу. «Наша инициативная группа долгое время по крупицам собирала материалы, посвященные партизанскому движению, и восстановила те события, которые происходили в годы Великой Отечественной войны на территории мунциипалитета. Теперь мы намерены создать в Дедовичах музей партизанской славы, чтобы люди могли прикоснуться к истории», — сказал он.
Площадь Партизанского края составляла почти 10 тыс квадратных метров.
Фото Сергея Герасимова
В свою очередь Почетный гражданин Дедовичей и один из инициаторов учреждения звания Алексей Мешков отметил, что почетный статус «Край партизанской славы» дает не только повод для гордости за героическое прошлое, но и стимул двигаться вперед: «Именно сейчас мы должны сплотиться и вместе начать работать над улучшением жизни в своем районе и области в целом».
В память о тех, кто отдал свои жизни ради защиты Родины, представители духовенства отслужили панихиду. Затем была объявлена минута молчания.
Вместе с местными жителями и ветеранами врио губернатора Михаил Ведерников возложил цветы к подножию монумента, посвященного образованию партизанского края на Псковщине. В честь павших воинов прозвучал оружейный салют.