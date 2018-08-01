Дедовичскому району вручили грамоту о присвоении почетного звания «Край партизанской славы»

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников 1 августа в рамках рабочей поездки в Дедовичский район принял участие в торжественном митинге, посвященном 77-й годовщине образования Партизанского края. Памятное мероприятие прошло на месте деревни Железница — родине партизанского движения региона. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

В рамках церемонии врио губернатора вручил главе муниципалитета Геннадию Афанасьеву грамоту о присвоении району почетного звания «Край партизанской славы». «Сегодня мы стали свидетелями прекрасного примера работы гражданского общества. В прошлом году жители района выступили с инициативой об учреждении в Псковской области почетного звания «Край партизанской славы». Идея была услышана и поддержана администрацией Псковской области, Псковским областным Собранием депутатов, и сегодня справедливо и заслуженно Дедовичский район получает почетную грамоту — первым из всех муниципалитетов региона. Именно так сохраняется память о великих героях, и я искренне рад, что эта идея принадлежит жителям нашей области», — сказал Михаил Ведерников.