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Экономика

Выездная сессия Петербургского международного экономического форума пройдет в Пскове

30 июля 2018 года, 14:51

Выездная сессия Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) «Регионы России: Новые точки роста» пройдет в Пскове 21 августа. Мероприятие состоится в рамках трехстороннего соглашения о сотрудничестве, заключенном врио губернатора Псковской области Михаилом Ведерниковым с Фондом Росконгресс и ассоциацией юристов России на ПМЭФ-2018. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной адмнистрации.

В работе сессии примут участие представители федеральных ведомств, бизнесмены и общественники.

Основной темой для дискуссии станет привлечение инвестиций в реальный сектор экономики. Будут обсуждаться институты и механизмы поддержки развития производства, в том числе возможности продвижения российской продукции за рубежом. Псковская область презентует свои инвестиционные проекты и экспортный потенциал.

Принять участие в мероприятии может любой желающий. Для этого нужно зарегистрироваться до 20 августа на сайте ПМЭФ.

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