Атмосферу боя 1941 года воссоздали реконструкторы на псковской «Линии Сталина»

Более 150 реконструкторов из нескольких регионов России и Белоруссии воссоздали бой на «Линии Сталина», который в 1941 году на сутки задержал танковое наступление немецких войск. Реконструкция сражения состоялась 29 июля на территории мемориального комплекса у деревни Холматка Островского района. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

По поручению врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова участником мероприятия стал руководитель аппарата администрации Псковской области Денис Гуляев. Всего, по словам директора Военно-исторического музея Псковской области Петра Гринчука, реконструкцию посетили около 6 тысяч зрителей.

Во время мероприятия работала экспозиция военной техники и демонстрировались приемы рукопашного боя.

Вместе с музеем организатором события выступила общественная организация «Забытый подвиг». Помощь в проведении мероприятия оказали участники общественного движения «Волонтеры Победы».