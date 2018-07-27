Максим Топилин побывал в псковском Центре лечебной педагогики и «Лим-по-по»

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин 27 июля ознакомился с работой отделения ранней помощи детям «Лим-по-по» и Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения Псковской области. Оба учреждения направлены на обучение и социальную адаптацию детей с особенностями развития, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областной администрации.

Отделение ранней помощи «Лим-по-по» специализируются на помощи детям от рождения до 3 лет. Сейчас в нем наблюдается около 140 ребят, рассказал директор ЦЛП Андрей Царев. Педагоги проводят с воспитанниками индивидуальные и групповые занятия, есть дефектолог, логопед, психолог, лечебная гимнастика и массаж. Также специалисты отделения работают с родителями особенных деток: консультируют их по различным вопросам развития ребенка, учат взаимодействию с ним, и если необходимо, оказывают психологическую помощь.

В этом году в «Лим-по-по» дополнительно открыты 4 группы кратковременного пребывания детей от 3 до 7 лет, что позволило практически полностью решить проблему очереди в дошкольные учреждения для деток с особенностями развития.

Андрей Царев также рассказал, что в скором времени в здании будут готовы помещения для специалистов дистанционного сопровождения родителей детей с особенностями развития. Поддержку в этом вопросе учреждению оказал врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников.

В Центре лечебной педагогики и дифференцированного обучения занимается сразу несколько групп. Максим Топилин показали классы для обучения, группы индивидуальных занятий и дошкольное отделение. Во время осмотра глава Минтруда пообщался с мамой одного из воспитанников и расспросил ее о созданных условиях. «Нам здесь очень нравится, и сыну тоже. Он любит сюда ходить. Когда мы говорим, что идем в школу, он начинает хлопать в ладоши», — ответила она.

На вопрос Максима Топилина, помогают ли детям занятия, родители также ответили утвердительно.