Митрополита Тихона «полностью устраивает» статус собора в Мирожском монастыре

Отвечая на вопрос о возможной передаче Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря церкви, митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) заявил, что церковь устраивает нынешнее положение дел.

- Мы понимаем, что такое фрески. Я являюсь председателем Патриаршьего совета по культуре, - напомнил митрополит Тихон. - Поэтому в курсе событий по сохранению памятников. В Псковской области сосредоточено самое большое количество древних монастырей и храмов в России. В Мирожском монастыре дотатарские фрески, они охраняются государством. Статус памятника нас на сегодняшний день полностью устраивает. Заключен договор с епархией, по которому в определенные дни при определенных условиях можно устраивать литургию. Есть и другой храм в монастыре, куда могут попасть все желающие.

Также митрополит рассказал, что при Патриаршем совете по культуре в каждой епархии создана должность древлехранителей. В Москве с ними были проведены занятия и выданы специальные удостоверения. Эти курсы не делают их специалистами по реставрации, но делают их людьми компетентными, знающими, к кому обратиться. Нашим епархиальным древлехранителем является наместник Мирожского монастыря иеромонах Серафим.

- Другой монастырь, Снетогорский, находится в запущенном состоянии, - отметил митрополит. - Запущена ситуация, в том числе, жителями Пскова. Монастырь может рухнуть в реку Великую с 30-метровой высоты, все это происходит на глазах жителей Пскова. Никому не предъявляю упреков, но те робкие попытки удержать громадную стену, остались лишь робкими. Не можем сейчас даже понять, кому принадлежат укрепления, сделанные первоначально. Работы много, она экстренная.

Что касается совмещения должностей председателя Патриаршего совета по культуре и митрополита Псковского, владыка Тихон привел в пример патриарха Кирилла:

- Святейший патриарх нам дает примеры во многом. Он совмещал деятельность председателя отдела внешних церковных связей и должность митрополита в двух регионах, в Смоленске и Калининграде, на протяжении двадцати лет. Так что это обычная практика. Не думаю, что будут какие-то проблемы. Придется какую-то часть месяца проводить здесь, какую-то в Москве.