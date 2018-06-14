Михаил Ведерников: У нас задача – поднять компанию «Псковавиа»

На вопрос, будет ли у нас этим летом налажено авиасообщение с Крымом, он ответил:

«У нас задача – поднять компанию «Псковавиа», сделать так, чтобы она начала выходить из затяжного кризиса, чтобы в регионе появилось регулярное авиасообщение, как минимум по маршруту Псков – Москва.

Несколько сотен человек купили билеты Саратовских авиалиний из Пскова в Крым. Мы ведем переговоры, чтобы эти люди были обеспечены перелетами из Санкт-Петербурга. Регион готов взять на себя перемещение этих людей в Санкт-Петербург.

С «Псковавиа» выходим на возможность возобновления грузоперевозок, но очень внимательно к этому подходим. Если по формальному признаку Росавиация до конца 2018 года продлит приостановку летного сертификата, мы его возобновлять будем в общем порядке. Это равносильно получению нового. На следующей неделе отправим документы на возобновление полетов. У меня в Москве запланирован ряд встреч с авиаперевозчиками по пассажирским перевозкам. Людям какая разница, кто будет возить, главное, чтобы это было комфортно и безопасно».