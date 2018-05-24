Иван Цецерский – выпускникам: Не сомневаюсь, вы всё сможете и всё преодолеете

24 мая на Вечевой площади у Троицкого собора в Пскове состоялось торжественное мероприятие по случаю Последнего звонка в городских школах. Поздравить выпускников пришли власти города и области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Епископ Гдовский, викарий Псковской епархии Фома отслужил праздничный молебен, после чего обратился к выпускникам с архиерейским благословением и поздравил молодежь со вступлением в новый виток своей жизни.

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова зачитала Поздравительный адрес от врио губернатора региона Михаила Ведерникова и пожелала не забывать родной край и удачи в сдаче экзаменов.

- Осталось совсем немного для вступления в самостоятельную, серьезную жизнь. Не сомневаюсь, вы все сможете и всё преодолеете, ведь вы молодежь, которой свойственно дерзать, добиваться, искать и находить нужные решения!, - обратился к выпускникам глава Пскова Иван Цецерский. Также руководитель муниципалитета поблагодарил ребят за участие во всевозможных городских мероприятиях, за их достижения, как в спорте, так и в учебе. Отдельные слова признательности за труд и поддержку глава города адресовал родителям и учителям.

Участники мероприятия возложили цветы к памятной доске святым равноапостольным Кириллу и Мефодию. От выпускников букеты к подножию памятной плиты возложили выпускник Псковского технического лицея, победитель регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по истории и обществознанию, финалист Всероссийской гуманитарной олимпиады «Умники и умницы» Владислав Осипов и выпускница гуманитарного лицея, отличница, активный волонтер городских молодежных мероприятий и благотворительных акций Валерия Петрова.

Праздничные мероприятия продолжились в Зеленом театре, где выпускников и гостей ждал праздничный концерт.