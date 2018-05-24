Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Иван Цецерский – выпускникам: Не сомневаюсь, вы всё сможете и всё преодолеете

24 мая 2018 года, 17:16

24 мая на Вечевой площади у Троицкого собора в Пскове состоялось торжественное мероприятие по случаю Последнего звонка в городских школах. Поздравить выпускников пришли власти города и области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Епископ Гдовский, викарий Псковской епархии Фома отслужил праздничный молебен, после чего обратился к выпускникам с архиерейским благословением и поздравил молодежь со вступлением в новый виток своей жизни.

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова зачитала Поздравительный адрес от врио губернатора региона Михаила Ведерникова и пожелала не забывать родной край и удачи в сдаче экзаменов.

- Осталось совсем немного для вступления в самостоятельную, серьезную жизнь. Не сомневаюсь, вы все сможете и всё преодолеете, ведь вы молодежь, которой свойственно дерзать, добиваться, искать и находить нужные решения!, - обратился к выпускникам глава Пскова Иван Цецерский. Также руководитель муниципалитета поблагодарил ребят за участие во всевозможных городских мероприятиях, за их достижения, как в спорте, так и в учебе. Отдельные слова признательности за труд и поддержку глава города адресовал родителям и учителям.

Участники мероприятия возложили цветы к памятной доске святым равноапостольным Кириллу и Мефодию. От выпускников букеты к подножию памятной плиты возложили выпускник Псковского технического лицея, победитель регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по истории и обществознанию, финалист Всероссийской гуманитарной олимпиады «Умники и умницы» Владислав Осипов и выпускница гуманитарного лицея, отличница, активный волонтер городских молодежных мероприятий и благотворительных акций Валерия Петрова.

Праздничные мероприятия продолжились в Зеленом театре, где выпускников и гостей ждал праздничный концерт.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Псковская область будет сотрудничать с холдингом «Швабе»
Артур Акавов: Киберспорт – хорошее времяпрепровождение для компании
Лучшую практику в сфере здравоохранения планируют внедрить в Псковской области
«Сбербанк-АСТ» представил представили новую платформу SberB2B
Облачную погоду без осадков прогнозируют синоптики псковичам 25 мая
До конца 2018 года Сбербанк обучит более 5000 предпринимателей
В Псковской области разыскивается Сергей Ломакин с двумя ожогами на груди (ФОТО)
С начала года Сбербанк выдал кредитов МСБ на сумму более 535 млрд руб
За неделю псковские спасатели три десятка раз выезжали на помощь после ДТП

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество
24 мая 11:17

Стимул - реакция

На Золотой набережной исчез провал в брусчатке после поста в «Инстаграм»

Общество
24 мая 10:44

Отца искала всю жизнь

Родственники солдата из Азербайджана, замученного в лагере военнопленных под Порховом, приедут поклониться могиле деда

Общество
24 мая 10:33

Обратить внимание

Почему в квартиру можно подселить новых жильцов, кто примет решение о ремонте детского сада, что делать с расхитителями металла