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Общество

30 мая завершится приём проектов официальных символов Псковской области

21 мая 2018 года, 11:33

Прием проектов на участие в открытом конкурсе официальных символов Псковской области завершится 30 мая. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Те, у кого есть свои идеи и предложения, могут подать заявки в Государственный комитет Псковской области по культуре.

На данный момент поступили проекты из Пскова, Великих Лук и нескольких районов Псковской области.

Напомним, решение о разработке государственной символики региона (герба, флага и гимна) принял врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников.

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