30 мая завершится приём проектов официальных символов Псковской области

Прием проектов на участие в открытом конкурсе официальных символов Псковской области завершится 30 мая. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Те, у кого есть свои идеи и предложения, могут подать заявки в Государственный комитет Псковской области по культуре.

На данный момент поступили проекты из Пскова, Великих Лук и нескольких районов Псковской области.

Напомним, решение о разработке государственной символики региона (герба, флага и гимна) принял врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников.