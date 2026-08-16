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Общество

Более полусотни автомобилей арестовали за долги в Псковской области

16 августа 2026 года, 09:25

Судебные приставы Псковской области провели рейд по выявлению автомобилей, принадлежащих жителям региона с непогашенными задолженностями. В его ходе арест наложили на 55 транспортных средств, еще два автомобиля изъяли и эвакуировали на специализированную стоянку.

Для поиска машин сотрудники УФССП России по Псковской области использовали сервис «Пристав-бот: поиск авто». Он позволяет по государственному регистрационному номеру автомобиля получить сведения об исполнительных производствах в отношении его владельца. Проверки проводили во дворах многоквартирных домов и на городских парковках.

Более полусотни автомобилей арестовали за долги в Псковской области

фото пресс-службы УФССП России по Псковской области

В числе выявленных должников оказалась жительница Пскова с задолженностью свыше 2 млн рублей. На ее автомобиль составили акт описи и ареста. Женщине дали возможность погасить долг в добровольном порядке.

Если требования исполнительных документов не будут исполнены, арестованные транспортные средства направят на оценку. После этого машины передадут в территориальное управление Росимущества для реализации на торгах.

Рейды по поиску имущества должников в Псковской области продолжаются.

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