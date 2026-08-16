Более полусотни автомобилей арестовали за долги в Псковской области

Судебные приставы Псковской области провели рейд по выявлению автомобилей, принадлежащих жителям региона с непогашенными задолженностями. В его ходе арест наложили на 55 транспортных средств, еще два автомобиля изъяли и эвакуировали на специализированную стоянку.

Для поиска машин сотрудники УФССП России по Псковской области использовали сервис «Пристав-бот: поиск авто». Он позволяет по государственному регистрационному номеру автомобиля получить сведения об исполнительных производствах в отношении его владельца. Проверки проводили во дворах многоквартирных домов и на городских парковках.