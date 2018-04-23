Михаил Ведерников заработал за год более 5,5 миллионов рублей

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников отчитался о доходах и имуществе за 2017 год, информация появилась на сайте официальном портале государственных органов Псковской области в соответствующем разделе.

В 2017 году Михаил Ведерников заработал 5 миллионов 541 тысячу 639,95 рублей. Вместе с тремя детьми он владеет квартирой площадью 144,5 квадратных метров, ему принадлежит ¼ . В пользовании главы региона находится земельный участок площадью 1500 га и квартира площадью 138,3 квадратных метров. Также Михаил Ведерников владеет автомобилем BMW 750.

Супруга врио губернатора сообщила о доходе в размере 0,04 рубля. Также ей принадлежит ¼ квартиры площадью 81 квадратный метр.