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Общество

Михаил Ведерников: Мы не сидим сложа руки, а наращиваем потенциал региона

15 марта 2018 года, 14:03

Совещание с руководителями администрации Великих Лук, депутатами Великолукской городской Думы и руководителями территориальных подразделений федеральных органов власти провел 15 марта, полномоченный представитель президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников, приветствуя участников совещания, отметил, что это уже второй визит Александра Беглова за короткий период. Он поблагодарил полпреда президента за поддержку и внимание к региону и проинформировал об изменениях, которые произошли в регионе за последние 2 месяца.

«Социально-экономическое положение остается стабильным, все социальные обязательства выполняются в полном объеме. Меры поддержки получают 330 тыс жителей региона. В январе и феврале на эти цели направлено более 300 млн рублей. Начались выплаты пособий на первого ребенка, согласно поручению Президента», — рассказал руководитель региона.

Администрация региона продолжает работу по обеспечению уверенного и долгосрочного роста дохода граждан по поручению главы государства. По итогам первых двух месяцев текущего года все показатели в части повышения заработных плат бюджетников выполнены на 100% по всем 12 категориям. «В течение этого года мы планируем не снижать достигнутых показателей», — отметил Михаил Ведерников.

Кроме того, сообщил руководитель региона, средняя заработная плата жителей области выросла на 5,6%. С 1 января оклады бюджетникам проиндексированы на 4%, а минимальный размер оплаты труда (МРОТ) увеличен до 9 489 рублей. С 1 мая по инициативе президента МРОТ станет равен 11 163 рубля.

Региональные власти продолжают работу с Министерством финансов РФ об оказании дополнительной финансовой поддержке в размере 618,5 млн рублей. Особое внимание в регионе уделяется развитию социальной инфраструктуры и участию в федеральных демографических программах. На эти цели регион получит около 1,5 млрд рублей из федерального бюджета. Средства пойдут на ремонт и оснащение поликлиник, ФАПов, обеспечение граждан лекарствами.

Кроме того, в Псковской области создаются дополнительные места в детских садах для детей в возрасте до трех лет. Только в этом году на эти цели будет выделено более 244 млн рублей из федерального центра. Ведется планомерная работа по улучшению качества и доступности медицинской помощи, рассказал Михаил Ведерников.

Он также рассказал о крупных инфраструктурных проектах — строительстве путепровода и новых школ, одна из которых откроется уже в этом году, программе переселения граждан из аварийного жилья. «Жители региона признательны федеральному центру за поддержку, но и мы не сидим сложа руки. Мы приняли слова из послания Президента России как руководство к действию и наращиваем потенциал региона, работая над повышением доходной части бюджета Псковской области, а также развитием производственной кооперации», — добавил руководитель региона.

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