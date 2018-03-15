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Общество

«Псковская правда» объявила победители интернет-фотоконкурса «РетроСвадьба – 2018»

15 марта 2018 года, 11:16

В официальной группе «Псковской правды» ВКонтакте подвели итоги фотоконкурса «Ретро-свадьба 2018». Больше месяца пользователи соцсети голосовали за свадебные фотоснимки. По результатам конкурса призовые места распределились следующим образом:


Елена и Василий Захаровы
1 место – Елена и Василий Захаровы. Дата регистрации: 3 сентября 1983 год. Приз: сертификат на сумму 2000 рублей на посещение псковского кафе;


Наталия и Вячеслав Блинковы
2 место – Наталия и Вячеслав Блинковы. Дата регистрации: 21 октября 1995 год. Приз: сертификат на сумму 1500 рублей на посещение псковского кафе;


Любовь и Михаил Макарчук
3 место – Любовь и Михаил Макарчук. Дата регистрации: 1 октября 1988 год. Приз - двуспальный комплект постельного белья из 100% хлопка.

ВАЖНО

Заслуженные призы победители фотоконкурса могут получить на главном свадебном мероприятии года «Свадьба Экспо 2018», которое пройдет в Пскове 24 и 25 марта в ТРК «Акваполис». Вход – бесплатный. 

Напомним, что все фотоснимки, присланные на конкурс «Ретро-свадьба 2018» будут распечатаны в больших форматах и вывешены на специальной выставке.

КСТАТИ

Выставку «Свадьба Экспо» четвёртый год подряд проводят Псковское агентство информации и журнал «Свадебный переполох» при поддержке СМИ Медиахолдинга Псковской области.

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