«Псковская правда» объявила победители интернет-фотоконкурса «РетроСвадьба – 2018»

В официальной группе «Псковской правды» ВКонтакте подвели итоги фотоконкурса «Ретро-свадьба 2018». Больше месяца пользователи соцсети голосовали за свадебные фотоснимки. По результатам конкурса призовые места распределились следующим образом:
В официальной группе «Псковской правды» ВКонтакте подвели итоги фотоконкурса «Ретро-свадьба 2018». Больше месяца пользователи соцсети голосовали за свадебные фотоснимки. По результатам конкурса призовые места распределились следующим образом:
Напомним, что все фотоснимки, присланные на конкурс «Ретро-свадьба 2018» будут распечатаны в больших форматах и вывешены на специальной выставке.
Выставку «Свадьба Экспо» четвёртый год подряд проводят Псковское агентство информации и журнал «Свадебный переполох» при поддержке СМИ Медиахолдинга Псковской области.