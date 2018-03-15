«Псковская правда» объявила победители интернет-фотоконкурса «РетроСвадьба – 2018»

В официальной группе «Псковской правды» ВКонтакте подвели итоги фотоконкурса «Ретро-свадьба 2018». Больше месяца пользователи соцсети голосовали за свадебные фотоснимки. По результатам конкурса призовые места распределились следующим образом:

ВАЖНО

Заслуженные призы победители фотоконкурса могут получить на главном свадебном мероприятии года «Свадьба Экспо 2018», которое пройдет в Пскове 24 и 25 марта в ТРК «Акваполис». Вход – бесплатный.

Напомним, что все фотоснимки, присланные на конкурс «Ретро-свадьба 2018» будут распечатаны в больших форматах и вывешены на специальной выставке.