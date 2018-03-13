Михаил Ведерников: Я буду голосовать, чтобы сделать личный вклад в развитие сильной России

Уважаемые жители Псковской области!

Россия начинается здесь! Наши действия, наш выбор определяют нашу жизнь, судьбу родных и близких. 18 марта нам предстоит определить будущее нашей страны — выбрать Президента Российской Федерации!

Я со своей семьей буду голосовать на избирательном участке в Псковской области, чтобы выполнить свой гражданский долг, чтобы сделать личный вклад в развитие Сильной России и Сильной области! Приглашаю вас принять участие в главных выборах России!