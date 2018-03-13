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Политика / Выборы

Михаил Ведерников: Я буду голосовать, чтобы сделать личный вклад в развитие сильной России

13 марта 2018 года, 11:35

Временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников накануне выборов президентов Российский Федерации обратился к жителям Псковской области.

Уважаемые жители Псковской области!

Россия начинается здесь! Наши действия, наш выбор определяют нашу жизнь, судьбу родных и близких. 18 марта нам предстоит определить будущее нашей страны — выбрать Президента Российской Федерации!

Я со своей семьей буду голосовать на избирательном участке в Псковской области, чтобы выполнить свой гражданский долг, чтобы сделать личный вклад в развитие Сильной России и Сильной области! Приглашаю вас принять участие в главных выборах России!

Михаил Ведерников
СПРАВКА

18 марта 2018 года на территории Российской Федерации пройдут очередные выборы главы государства. Согласно российскому законодательству, на пост президента может претендовать любой гражданин России не моложе 35 лет и постоянно проживающий в стране не менее 10 лет.

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