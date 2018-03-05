В Плюссе открылся комбинат по переработке пластика полного цикла

5 марта в поселке Плюсса Псковской области, открылся комбинат по переработке пластика полного цикла. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

От имени врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с открытием завода руководство предприятия, трудовой коллектив, а также жителей поселка поздравил начальник главного государственного управления сельского хозяйства и государственного технического надзора Псковской области Николай Романов. Он отметил, что создание современного перерабатывающего производства в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами как никогда актуально, и вручил Благодарственные письма за подписью Михаила Ведерникова генеральному директору ООО «ППК» Константину Новинскому и другим причастным к реализации проекта.

Основная задача предприятия состоит в увеличении глубины переработки использованного пластика для сокращения загрязнения окружающей среды отходами и экономии природных ресурсов. Для этого на производстве внедрены современные малоотходные и безотходные технологии. Они позволяют в разы снизить объемы захороняемых на полигонах отходов, повышают уровень использования отходов, а также сырьевого и энергетического потенциала вторичных материальных ресурсов. При этом переработка отходов экологически безопасна.

Полный цикл представляет собой сбор пластика, его сортировку и мойку. Затем пластиковые отходы проходят грануляцию и экструзию. В дальнейшем сырье используется для изготовления пластиковых изделий.