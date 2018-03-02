Скоропостижно скончался бывший глава администрации Пскова Игорь Калашников

БИОГРАФИЯ

Игорь Викторович Калашников родился в 1954 году в Печорском районе Псковской области.

В 1976 году окончил Таллинский политехнический институт по специальности инженер-механик автомобильного транспорта.

За это время получил заочно еще два высших образования: в Санкт-Петербургском инженерно-экономическом институте им. Пальмиро Тольятти по специальности инженер-экономист автомобильного транспорта и в Академии Министерства внутренних дел по специальности юриспруденция.

После окончания института был направлен по распределению на службу в органы МВД, где служил до 2009 года, последние 16 лет — заместителем начальника Псковского областного Управления внутренних дел по тылу.

2009 год — первый заместитель Главы Администрации г. Пскова.

С октября 2010 года - исполняющий полномочия Главы Великолукского района.

С 21 марта 2011 года - глава Великолукского района.

25 июля 2013- октябрь 2017 - глава администрации город Псков.

.Женат. Имеет двух сыновей.

Заслуженный работник МВД.

Имеет государственные награды, а также награды МВД, удостоен именного оружия.