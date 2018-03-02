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Общество

Скоропостижно скончался бывший глава администрации Пскова Игорь Калашников

2 марта 2018 года, 10:09

Фото пресс-службы муниципального образования «Город Псков»

Скоропостижно скончался заместитель директора МП Пскова «Горводоканал» Игорь Калашников, который на протяжении ряда лет возглавлял администрацию города. Об этом «Псковской правде» сообщил глава Пскова Иван Цецерский.

- Это огромная, неожиданная потеря для всех нас, - сказал он. - Мои соболезнования родным и близким.

БИОГРАФИЯ

Игорь Викторович Калашников родился в 1954 году в Печорском районе Псковской области.

В 1976 году окончил Таллинский политехнический институт по специальности инженер-механик автомобильного транспорта.

За это время получил заочно еще два высших образования: в Санкт-Петербургском инженерно-экономическом институте им. Пальмиро Тольятти по специальности инженер-экономист автомобильного транспорта и в Академии Министерства внутренних дел по специальности юриспруденция.

После окончания института был направлен по распределению на службу в органы МВД, где служил до 2009 года, последние 16 лет — заместителем начальника Псковского областного Управления внутренних дел по тылу.

2009 год — первый заместитель Главы Администрации г. Пскова.

С октября 2010 года - исполняющий полномочия Главы Великолукского района.

С 21 марта 2011 года - глава Великолукского района.

25 июля 2013- октябрь 2017 - глава администрации город Псков.

.Женат. Имеет двух сыновей.

Заслуженный работник МВД.

Имеет государственные награды, а также награды МВД, удостоен именного оружия.

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