Накануне 23 февраля в Пскове решили проверить меткость школьников

В Пскове состоялись чемпионат и лично-командное первенство Пскова по пулевой стрельбе, посвященное 100-летию создания Красной Армии. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В соревнованиях приняли участие 259 спортсменов из 19 школ города, военно-патриотического клуба «Юный стрелок» Центра «Патриот» и команда ДОСААФ. Также состоялось личное первенство среди юношей и девушек 2000 года рождения и моложе.

Спортсмены выполняли упражнение ВП-1 из пневматической винтовки (количество выстрелов - 3+5, дальность - 5м, сидя с упора); упражнение ВП-1 из пневматической винтовки (количество выстрелов - 20, дальность - 10м, стоя без упора); ПП-1 из пневматического пистолета (количество выстрелов - 3+20, дальность - 10м); упражнение МВ-1 из малокалиберной винтовки (количество выстрелов - 10, дальность - 50м, лежа с упора); упражнение МВ-1 из малокалиберной винтовки (количество выстрелов - 10, дальность - 50м, лежа без упора); упражнение МП-1 из малокалиберного пистолета (количество выстрелов - 10, дальность - 25м).