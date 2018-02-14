Михаил Ведерников – приёмным родителям: Вы являетесь примером отзывчивости и милосердия

Ежегодный губернаторский прием семей, принявших на воспитание детей состоялся в Пскове 14 февраля. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Гостей праздника приветствовал врио губернатора области Михаил Ведерников. Он выразил особую благодарность родителям за неравнодушное отношение к детям, за помощь, тепло и заботу, которые они дарят каждому ребенку.

«Семья является основным институтом воспитания ребенка, становления его личности. Важно, чтобы ребенок был окружен вниманием и заботой, и чтобы он сам научился заботиться о своих близких и родных. Ваша ежедневная работа по воспитанию подрастающего поколения неоценима. Вы трепетно храните семейные ценности, являетесь примером отзывчивости и милосердия. От всей души еще раз благодарю вас за это», — сказал Михаил Ведерников.

Праздничная церемония продолжилась вручением благодарственных писем и памятных подарков. Заслуженные награды получили призеры ежегодного областного творческого конкурса видеосюжетов «Россия начинается здесь». В этом году победителем конкурса стала семья Олисовых из Гдовского района. Призерами состязания признаны семья Матвиенко из Пустошкинского района и семья Капустиных из Новосокольнического района.