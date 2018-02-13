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Общество

Псковские общественники и молодежь смогут побороться за гранты движения «ПроРФ»

13 февраля 2018 года, 17:50

В рамках патриотической межнациональной эстафеты «ПроРФ: Про Россию! Про тебя!» в ПсковГУ прошла «Простая встреча» — неформальное общение студентов с известными людьми. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

У псковской молодежи появится еще один стимул предлагать и реализовывать свои проекты
Фото Дарьи Хватковой
В ней приняли участие врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников, руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, общественный деятель и кинопродюсер Шамиль Джафаров, капитан команды КВН «Сборная РУДН» Сангаджи Тарбаев и российский актер Виталий Гогунский.

Участники обсудили механизмы реализации проектов молодежи, вопросы повышения гражданского самосознания, уверенности в себе, личностного роста. Также одной из тем стало позиционирование многонациональности России, как ее гордости и преимущества.

Михаил Ведерников предложил Игорю Баринову предусмотреть грантовый фонд движения «ПроРФ» и заложить на этот год для Псковской области финансирование в размере 1 млн рублей. Средства смогут выиграть несколько проектов, итоги которого планируется подвести летом на международном молодежном форуме.

Заявки со своими проектами можно будет направлять региональному координатору движения, который будет определен в ближайшее время.

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