Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Выставка «Свадьба EXPO» состоится в Пскове 24 и 25 марта

26 января 2018 года, 17:03

24 и 25 марта в ТРК «Акваполис» состоится главная еvent-выставка Пскова - «Свадьба EXPO`2018». Четвёртый год подряд её проводят Псковское агентство информации и журнал «Свадебный переполох» при поддержке СМИ Медиахолдинга Псковской области.

В выставке примут участие все те, кто занимается организацией свадебных и не только торжеств. Здесь можно будет познакомиться со специалистами по оформлению праздничных пространств, составлению букетов, подготовке и обслуживанию банкетов, продегустировать праздничные блюда, увидеть работу творческих коллективов, оценить ведущих торжеств. На выставке, как и в предыдущие годы, будут работать фотографы, визажисты и парикмахеры, здесь представят модные свадебные и вечерние платья, мужские костюмы и многое другое. Гостей выставки также ждут розыгрыши призов и подарков.

Все желающие представить свои товары и услуги на самой масштабной еvent-выставке Пскова могут обращаться по телефону (8112) 702-242.

Напомним, первая выставка «Свадьба EXPO» прошла 18-19 апреля 2015 года в Ледовом дворце Пскова, вторая состоялась 26 и 27 марта 2016 года в экспо-центре на стадионе «Машиностроитель», третья - 1 и 2 апреля в ТРК «Акваполис».

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В посёлке Локня торжественно открыли новый МФЦ
Партийный проект «Локомотивы роста» в СЗФО будет курировать Александр Козловский
Екатерина Гордон снялась с президентских выборов
Специалисты измерили толщину льда на водоемах Псковской области
Владимир Путин назвал «Первозданную Россию» уникальным событием
Андрей Агапов расскажет о проблемах отопительного сезона и обращении ТКО
Фотовидеофиксацию в Псковской области планируют развивать
Игрушку и сладости украли на заправке в центре Пскова
Учёные признали, что ожирение может быть заразно

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество
24 января 12:16

Какие подарки дарили святые?

Подарок для нас — это некий «вещественный» символ нашей симпатии или внимания

Общество
24 января 11:31

Давай разъедемся

Мой опыт жизни с двумя мамами

Общество
26 января 10:16

Год снетка

Знаменитая рыбка вернулась в Чудское озеро в масштабах промышленного лова, но за 11 лет псковичи утратили навык вылова и снасти