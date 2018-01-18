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Общество

Платный открытый каток заработал на стадионе «Машиностроитель»

18 января 2018 года, 09:24

В Пскове на стадионе «Машиностроитель» заработал первый каток на открытом воздухе. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета

Льдом залита большая площадка на одном из малых футбольных полей. Для посетителей оборудована комната для переобувания, камера хранения, организовано искусственное освещение в темное время суток и музыкальное сопровождение.

Ледовая площадка будет работать с 12.00 до 22.00 в выходные и праздничные дни, с 17.00 до 22.00 - в будние, в понедельник - выходной. Стоимость входного билета - 50 рублей, прокат коньков - 70 рублей в час.

КСТАТИ

В Пскове также можно покататься на коньках на стадионе «747». Действует каток на Запсковье на улице Труда и ледовая площадка в Городском парке культуры и отдыха имени А. С. Пушкина.

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