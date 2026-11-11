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Общество

Псковский майор получил медаль «За спасение погибавших»

11 ноября 2026 года, 10:30

Майор полиции из Псковской области Семён Жильцов удостоен медали «За спасение погибавших» – награду вручили на церемонии для сотрудников, проявивших мужество и героизм при спасении людей, которую провел глава МВД Владимир Колокольцев, сообщили «Псковской правде» в УМВД России по Псковской области.


В тот день Семён Жильцов отдыхал после службы, когда сын сказал ему, что горит соседний дом. Полицейский сразу отправился к месту происшествия, где уже работали спасатели МЧС: очаг находился на третьем этаже. Этажом выше майор увидел двух женщин и пятилетнюю девочку – они стучали в окно и звали на помощь.

Из-за сильного задымления войти в подъезд было нельзя. Семён Жильцов попросил пожарных подогнать к дому лестницу, поднялся по ней на четвёртый этаж и помог людям выбраться из огненной ловушки. Чтобы девочке не было страшно на высоте, полицейский её успокаивал и вместе с ней считал квадратики плитки на фасаде.

Псковский майор получил медаль «За спасение погибавших»

Фото: УМВД России по Псковской области

Министр внутренних дел России генерал полиции Владимир Колокольцев, выступая на церемонии, отметил, что своими героическими поступками награждённые вновь подтвердили: на людей в погонах всегда можно положиться. «В ответственный момент абстрагировались от эмоций, проявили профессиональное мастерство, отзывчивость и решительность. Мы вами гордимся», – подчеркнул глава МВД.

В ведомстве подчеркнули: помогать попавшим в беду людям – долг каждого полицейского, и столь высокие награды для них большая честь.

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