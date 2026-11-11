Власть и общественники Псковской области встретятся на второй стратегической сессии

Губернатор Михаил Ведерников поддержал инициативу о проведении в Псковской области второй стратегической сессии для общественных советов. Об этом глава региона сообщил в своем официальном канале в национальном мессенджере MAX.

С таким предложением выступила общественница Мария Филонова.

Губернатор напомнил, что первый подобный форум прошел в апреле прошлого года и показал, насколько продуктивной бывает совместная работа активных жителей и власти. На данный же момент Михаил Ведерников поручил продумать тему новой сессии, чтобы она принесла максимум практической пользы.

На встрече также выступила Татьяна Кирилёнок, которая с этого года представляет регион в Общественной палате РФ. Она рассказала о работе на федеральной площадке. В частности, на первой конференции Комиссии по развитию креативных индустрий эксперты высоко оценили инициативы и практики Псковской области.

Отдельно участники обсудили продвижение региона на межрегиональном и федеральном уровнях. По словам Михаила Ведерникова, у Псковской области есть особая притягательность: каждый, кто хоть раз здесь побывал, становится ее амбассадором. Это подтверждают и высокие гости, среди которых генеральный директор Корпорации «Туризм.РФ» Василий Швец.

«Для нас это очень значимая оценка», – заявил губернатор.

В завершение встречи глава региона поблагодарил общественников за личную вовлеченность. Михаил Ведерников, в частности, отметил, что каждый из них отвечает за свое направление и служит ключевым звеном связи с жителями.