Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Власть и общественники Псковской области встретятся на второй стратегической сессии

11 ноября 2026 года, 10:54

Губернатор Михаил Ведерников поддержал инициативу о проведении в Псковской области второй стратегической сессии для общественных советов. Об этом глава региона сообщил в своем официальном канале в национальном мессенджере MAX.

Власть и общественники Псковской области встретятся на второй стратегической сессии

Фото: скрин видео из канала Михаила Ведерникова в МАХ

С таким предложением выступила общественница Мария Филонова. 

Губернатор напомнил, что первый подобный форум прошел в апреле прошлого года и показал, насколько продуктивной бывает совместная работа активных жителей и власти. На данный же момент Михаил Ведерников поручил продумать тему новой сессии, чтобы она принесла максимум практической пользы.

На встрече также выступила Татьяна Кирилёнок, которая с этого года представляет регион в Общественной палате РФ. Она рассказала о работе на федеральной площадке. В частности, на первой конференции Комиссии по развитию креативных индустрий эксперты высоко оценили инициативы и практики Псковской области.

Отдельно участники обсудили продвижение региона на межрегиональном и федеральном уровнях. По словам Михаила Ведерникова, у Псковской области есть особая притягательность: каждый, кто хоть раз здесь побывал, становится ее амбассадором. Это подтверждают и высокие гости, среди которых генеральный директор Корпорации «Туризм.РФ» Василий Швец. 

«Для нас это очень значимая оценка», – заявил губернатор.

В завершение встречи глава региона поблагодарил общественников за личную вовлеченность. Михаил Ведерников, в частности, отметил, что каждый из них отвечает за свое направление и служит ключевым звеном связи с жителями.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Пскове взыскали более 214 тысяч рублей с получательницы средств мошенников
Археологи: Все находки из раскопов Пскова передают в музей
В Пскове наградили победителей конкурса «Лучшее летнее оформление-2026»
Жителя Печор будут судить за смертельный удар в ходе ссоры
Костяную подвеску с равноконечным крестом впервые нашли в Пскове
Социальный фонд России по Псковской области советует не тянуть с проверкой документов к пенсии
В Пскове нашли крест, которому нет аналогов в России
«Оливковая роща» Бакста из Пскова представлена в Третьяковской галерее
Из Псковской области за границу увезли 146 домашних животных

Комментарии

Авторизация
No comments
Ноябрь в мишуре

Общество
10 ноября 15:18

Ноябрь в мишуре

Чувствуют ли псковичи приближение Нового года

Интересное и важное

Общество
9 ноября 13:26

Интересное и важное

Топ публикаций «Псковской правды» по версии читателей
Несладкая жизнь

Общество / Здоровье
9 ноября 10:02

Несладкая жизнь

Специалист – о мифах, симптомах и жизни с диабетом