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Общество

Котельную №9 в Пскове реконструируют до 1 декабря

30 октября 2026 года, 11:16

В Пскове близится к завершению обновление котельной №9 на улице Инженерной, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Псковской области.

Котельную №9 в Пскове реконструируют до 1 декабря

Фото министерства строительства и ЖКХ Псковской области

Сейчас на объекте идут обмуровочные работы, монтаж газового оборудования и электрической части, включая сборку щита питания котла. Параллельно подрядчик готовит исполнительную документацию по водоснабжению, водоотведению и топливоснабжению. Сдать объект по контракту планируют до 1 декабря 2026 года.

Реконструкция предполагает замену трех водогрейных газомазутных котлов ПТВМ-100 и ведется по федеральному проекту «Модернизация коммунальной инфраструктуры» с привлечением бюджетных средств. 

Значительная часть работ уже позади: старый котел демонтировали, новый доставили на площадку, отремонтировали фундамент и каркас, смонтировали шибер, экранные поверхности и конвективную часть.

Кроме того, собраны трубопроводы, завершена система мазутоснабжения, проведены гидравлические испытания и подписана документация на монтаж.

В профильном министерстве подчеркнули, что это один из самых крупных коммунальных проектов региона, и совсем скоро он заработает в полную силу.

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