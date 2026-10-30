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Общество

Псковские главы округов представляют регион на конгрессе по развитию территорий

30 октября 2026 года, 11:06

Главы двух муниципалитетов Псковской области принимают участие в IV Всероссийском конгрессе по комплексному развитию территорий. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области».

Псковские главы округов представляют регион на конгрессе по развитию территорий

Фото пресс-службы АСМО Псковской области

Мероприятие проходит в Калининграде на базе Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта. Регион представляют председатель ассоциации, глава Пыталовского округа Вера Кондратьева и глава Псковского округа Наталья Федорова.

Форум собрал более 40 субъектов РФ – от представителей власти и министерств до отраслевых институтов, банков, корпораций развития и производственных компаний.

На протяжении двух дней участники будут говорить о нормативном регулировании, экономике и инфраструктуре, мерах поддержки и цифровых решениях.

Отдельный блок посвящен взаимодействию власти, бизнеса, финансовых организаций и ресурсоснабжающих компаний. На выставочных площадках можно изучить практики развития территорий Калининградской области и других регионов.

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