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Общество

Два сквера благоустроили в Великих Луках по федеральному проекту

29 октября 2026 года, 17:35

В Великих Луках привели в порядок два общественных пространства по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской администрации.

Два сквера благоустроили в Великих Луках по федеральному проекту

Фото пресс-службы администрации Великих Лук

Преобразились зона отдыха у дома № 1 на площади Калинина и сквер на пересечении проспекта Ленина с улицей Лизы Чайкиной.

На Калинина уложили новую тротуарную плитку на трех участках и смонтировали площадку с прорезиненным покрытием. Там разместили детский игровой комплекс, качели, скамейки и урны, а для освещения в темное время суток поставили фонари.

Два сквера благоустроили в Великих Луках по федеральному проекту

Фото пресс-службы администрации Великих Лук

В сквере на Ленина – Лизы Чайкиной появились новые линии электроснабжения, фонари и камеры видеонаблюдения. Брусчатку и бордюры заменили, территорию обнесли новым забором. В центре установили перголу, часы и скамейки с зарядками для гаджетов, а для любителей спорта – уличные тренажеры на прорезиненной площадке. Также там отремонтировали фонтан и запустили его 23 октября.

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