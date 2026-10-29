Великолукские храмы и улицы украсила социальная реклама в поддержку беременных

В Великих Луках запустили социальную кампанию в поддержку материнства. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Великолукской епархии.

На улицах Великих Лук и в православных храмах появились плакаты проекта «Сохрани в себе человека». Инициатива реализуется благотворительным фондом «Женщины за жизнь» и нкоммерческой организацией «ЗаРождение» при содействии епархиального отдела церковной благотворительности.

Организаторы рассчитывают достучаться до беременных женщин, которые оказались в сложной ситуации и не чувствуют поддержки близких. По их мнению, теплые слова и участие окружающих способны изменить решение.

«Рассказывая про наш Фонд на своей странице, ты поддерживаешь её материнство прямо сейчас, пока не поздно», – подчеркнули координаторы проекта.

Тем, кому нужна помощь, круглосуточно доступна горячая линия проекта: 8-800-2000-492. Великолучан также просят делиться информацией в соцсетях.

Кроме того, в Великих Луках обновили баннер общества трезвости имени святого праведного Иоанна Кронштадтского. Площадки для размещения рекламы предоставила городская администрация.