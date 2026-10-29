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Общество

Пушкинский заповедник с 1 ноября перейдет на зимний график

29 октября 2026 года, 16:06

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» с 1 ноября вводится зимний режим работы. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Пушкинский заповедник с 1 ноября перейдет на зимний график

Фото Пушкинского заповедника

До конца апреля музеи будут принимать посетителей по расписанию низкого сезона.

Кроме того, в ноябре запланировано санитарное обслуживание, из-за которого некоторые усадьбы временно закроют. «Михайловское», в частности, не будет работать с 10 по 13 и 24 ноября, «Петровское» – с 10 по 17 ноября и 24 ноября, а «Тригорское» – 24 ноября, а также с 25 по 27 ноября.

В остальные дни месяца, кроме понедельников, музеи открыты с 10:00 до 17:00.

Для проезда на стоянки музеев-усадеб нужно приобрести пропуск в кассе Научно-культурного центра в Пушкинских Горах на бульваре имени С. С. Гейченко, 1.

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