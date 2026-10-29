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Общество

Кукуруза из Курска приехала в Псковскую область без извещения

29 октября 2026 года, 17:17

В Псковской области хозяйствующим субъектам объявили 33 предостережения из-за отсутствия уведомлений о доставке подкарантинной продукции. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Кукуруза из Курска приехала в Псковскую область без извещения

Фото пресс-службы Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

Нарушения выявили при анализе сведений в системе «Аргус-Фито».

В частности, в сентябре в адрес ООО «Агрорегион» пришло десять тонн фуражной кукурузы из Курской области, но извещение о доставке в управление так и не поступило. Кроме того, как уточнили в Россельхознадзоре, организация не погасила карантинный сертификат в системе, не внеся данные о завершении перевозки.

В итоге компания нарушила требования закона «О карантине растений».

Ведомство объявило ей предостережение.

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