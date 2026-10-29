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Происшествия / Правосудие

Житель Гдовского района заплатит штраф за разжигание ненависти в мессенджере

29 октября 2026 года, 17:52

Жителя Гдовского района привлекли к административной ответственности за публикацию в интернете комментариев, разжигающих национальную вражду. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Житель Гдовского района заплатит штраф за разжигание ненависти в мессенджере

Фото Дарьи Хватковой

Как установили в суде, в прошлом году мужчина разместил в открытом доступе в мессенджере Телеграм два комментария. Они были направлены на возбуждение ненависти по признаку национальности в отношении граждан России. 

Факт публикации выявили в этом году – 19 февраля. При этом в действиях фигуранта не нашли признаков уголовного преступления.

Суд признал его виновным по статье 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) и оштрафовал на 10 тысяч рублей. При вынесении решения учитывались обстоятельства дела и личность нарушителя, при этом смягчающих или отягчающих обстоятельств не установили.

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