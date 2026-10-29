Псковские депутаты вошли в комитеты Парламентской ассоциации Северо-Запада

Законодательное Собрание Псковской области утвердило состав своих представителей в постоянных комитетах Парламентской ассоциации Северо-Запада России. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Решение закрепили постановлением на третьей сессии. Спикер Борис Елкин и его заместитель Алексей Севастьянов будут работать в комитете по культурной политике и туризму, который находится в ведении псковского парламента.

Кроме того, Алексея Севастьянов вместе с Павлом Гомоном вошел в комитет по правовым вопросам. Сам Павел Гомон также будет представлять Псковскую область в комитете по экономической политике и бюджетным вопросам.

В комитете по соцполитике места получили Игорь Дитрих и Дмитрий Мельцер. В комитете по вопросам местного самоуправления будут работать Алексей Севастьянов и Дмитрий Быстров, а в комитете по экологии – Андрей Козлов и Оксана Лазарева. За образование, науку и высшую школу отвечают Елена Синева и Юлия Ярышкина.

Также Юрий Сорокин вошел в комитет по межпарламентскому сотрудничеству, Андрей Козлов и Антон Минаков – в комитет по аграрной политике и рыбохозяйственному комплексу. Дмитрий Быстров и Наталья Тудакова будут работать в комитете по делам Севера и малочисленных народов, а Андрей Козлов и Игорь Романов – в комитете по природным ресурсам и природопользованию.

В региональном Заксобрании подчеркнули, что работа в ПАСЗР дает региону возможность продвигать законодательные инициативы на межрегиональном уровне, обмениваться опытом с коллегами и вместе решать общие для Северо-Запада задачи.