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Общество

Псковские тепловики нашли новый очаг накипи в доме на Рижском проспекте

29 октября 2026 года, 17:00

Ремонт трубопровода в доме №57 на Рижском проспекте в Пскове не решил проблему полностью. После очистки головного ствола горячая вода снова не дотягивает до нормативных параметров, сообщили «Псковской правде» в Псковских теплосетях.

Псковские тепловики нашли новый очаг накипи в доме на Рижском проспекте

Фото Псковских тепловых сетей

Источник засора находился в подвале соседнего дома № 59. 

Внутри металлических труб вместо просвета образовалась узкая щель, а стенки покрыла плотная известковая корка. Бороться с таким налетом промывкой бессмысленно, поэтому поврежденные участки приходится вырезать и заменять новыми. Бригаде предстоит обновить порядка 50 метров трубопровода, причем каждый стык подгоняется с ювелирной точностью.Работы ведутся в техподполье, в связи с чем двор не вскрывают и благоустройство не страдает. 

Часть абонентов на это время осталась без горячей воды.

Когда работы завершатся, специалисты запустят систему и снимут контрольные показатели. Если температура и давление придут в норму, а вода будет идти свободно, участок заработает штатно. В Псковских тепловых сетях поблагодарили жильцов за терпение и подчеркнули: лучше один раз заменить трубы капитально, чем возвращаться к проблеме каждый сезон.

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