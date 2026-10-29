Псковские тепловики нашли новый очаг накипи в доме на Рижском проспекте

Ремонт трубопровода в доме №57 на Рижском проспекте в Пскове не решил проблему полностью. После очистки головного ствола горячая вода снова не дотягивает до нормативных параметров, сообщили «Псковской правде» в Псковских теплосетях.

Источник засора находился в подвале соседнего дома № 59.

Внутри металлических труб вместо просвета образовалась узкая щель, а стенки покрыла плотная известковая корка. Бороться с таким налетом промывкой бессмысленно, поэтому поврежденные участки приходится вырезать и заменять новыми. Бригаде предстоит обновить порядка 50 метров трубопровода, причем каждый стык подгоняется с ювелирной точностью.Работы ведутся в техподполье, в связи с чем двор не вскрывают и благоустройство не страдает.

Часть абонентов на это время осталась без горячей воды.

Когда работы завершатся, специалисты запустят систему и снимут контрольные показатели. Если температура и давление придут в норму, а вода будет идти свободно, участок заработает штатно. В Псковских тепловых сетях поблагодарили жильцов за терпение и подчеркнули: лучше один раз заменить трубы капитально, чем возвращаться к проблеме каждый сезон.